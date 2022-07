Cristina Marino, quanto costano le sue ciabatte? Il prezzo è da capogiro

Senza ombra di dubbio Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più amate all’interno del mondo dello spettacolo. Il grande sogno d’amore tra i due è stato coronato dalla nascita della piccola Nina che la coppia ha deciso di far vivere nel massimo della riservatezza. In queste ultime ore Cristina Marino ha sfoggiato un look coordinato a sua figlia con un prezzo da capogiro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Come già anticipato, Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di far vivere la loro piccola Nina Speranza nel massimo della riservatezza. I due, dunque, non vogliono sottoporre la piccola a quella luce dei riflettori a cui entrambi sono costantemente esposti. In occasione della sua festa di compleanno, festeggiato qualche giorno, i due hanno deciso di condividere una foto di famiglia.

Nello scatto in questione Luca Argentero e Cristina Marino appaiono insieme alla loro bimba, felici e innamorati più che mai. In questi ultimi giorni l’attrice è finita nel mirino del gossip per il prezzo da capogiro delle sue ciabatte.

Per chi la ama e la segue da tempo, tutti non hanno potuto fare a meno di notare la grande passione di Cristina Marino per la moda. Sono moltissimi gli scatti che l’attrice condivise sui social in cui si mostra elegante e stilosa per ogni occasione. Generalmente mamma e figlia vestono sempre coordinate i fan dell’attrice non hanno potuto fare a meno di notare le sue Manolo Blahnik e Birkenstock.

Si tratta di un modello di colore nero in cui salta immediatamente all’occhio un dettaglio: la chiusura con fibbia laterale di cristalli. Inutile dire che delle calzatura ha interessato il prezzo. Bene, vi sveliamo che le ciabatte sfoggiate da Cristina Marino hanno un valore da capogiro.

Stando alle informazioni circolanti in rete, queste calzature hanno un costo che si aggira intorno ai 700 euro. Le ciabatte sono andare soldout pochissimo tempo dopo il lancio sul mercato ed ha interessato moltissimi nomi importanti del mondo dello spettacolo.