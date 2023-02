Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon: lo sfogo sui social

Cristina Quaranta è stata una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ormai fuori dalla casa più spiata d’Italia, l’ex velina di Striscia La Notizia si è lasciata andata ad un duro sfogo contro Nikita Pelizon sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

All’interno della casa più spiata d’Italia, non c’è pace per Nikita Pelizon. Più volte, la celebre modella di Trieste è finita nel mirino delle polemiche. Infatti, tra insulti e critiche sta vivendo un’esperienza piuttosto complicata al programma condotto da Alfonso Signorini.

Nel corso delle ultime ore, a farla finire sotto accusa ci ha pensato Cristina Quaranta, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Già all’interno della casa più spiata d’Italia, la diretta interessata aveva definito la sua coinquilina una persona falsa e costruita, la quale quale avrebbe fatto di tutto pur di ottenere visibilità.

L’ultima polemica è giunta in occasione di un post nella pagina Instagram “The Pipol”. Infatti, commentando alcune frasi di Nikita sulla pandemia da Covid, l’ex gieffina si è resa protagonista di clamorose dichiarazioni nei suoi confronti. L’ex velina di Striscia La Notizia ha sollevato una accusa molto grave nei suoi confronti. Queste sono state le sue parole:

È la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata! Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione!