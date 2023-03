Cristina Scuccia a Verissimo: i retroscena su L’Isola Dei Famosi

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Cristina Scuccia dovrebbe diventare una concorrente della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. A far emergere un inedito retroscena in merito alla questione ci ha pensato l’ex suora nello studio di Verissimo. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Tra gli ospiti della puntata più recente di Verissimo è apprso il volto di Cristina Scuccia. L’ex suora è tornata nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua nuova vita. Ormai tutti sanno che l’ex vincitrice di The Voice ha deciso di abbandonare le Orsoline e l’abito da suora per inseguire il suo sogno, ovvero quello di approdare nel mondo della musica.

Infatti, una volta terminata l’intervista, la Scuccia si è esibita nello studio di Verissimo con il suo nuovo brano “La felicità è una direzione”. Non è tutto. Prima della performance, la donna si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Nel dettaglio, è emerso un inedito retroscena in merito alla sua partecipazione a L’Isola Dei Famosi. Nonostante attualmente non è stata ancora confermata come parte del cast ufficiale, la donna ha suscitato la curiosità di Silvia Toffanin la quale ha cercato di ottenere qualche informazione in più:

Ci vedremo presto per parlare di una nuova avventura, credo, mistero!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Scuccia (@sistercristinaofficial)

Dinnanzi a tali affermazioni l’ex Suor Cristina è rimasta imbarazzata. Tuttavia la sua risposta non si è fatta attendere e queste sono state le sue parole:

Chi lo sa, non lo sappiamo!

Dunque la cantante non ha chiarito i dubbi in merito alla sua partecipazione a L’Isola Dei Damosi. Infatti, il suo nome è comparso nella lista dei presunti naufraghi come anche quello di Alessandro Cecchi Paone, Marco Predolin, le gemelle Enardu, Gianmarco Onestini. Tuttavia si tratta di nomi che ancora non sono stati confermati né dei diretti interessati né dalla produzione del programma condotto da Ilary Blasi.