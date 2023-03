Cristina Scuccia parla dell’avventura a L’Isola Dei Famosi: sul web è polemica

Per via delle dichiarazioni rilasciate su L'Isola Dei Famosi, Cristina Scuccia finisce nel mirino delle polemiche

Cristina Scuccia prenderà parte alla prossima edizione de L’Isola Dei Famosi. Nel corso degli ultimi giorni, l’ex suor Cristina si è lasciata andare ad alcune dichiarazione in merito alla sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi. Scopriamo insieme che cosa ha affermato nel dettaglio.

L’Isola Dei Famosi sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione. La prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi dovrà andare in onda su Canale cinque a partire dal 17 aprile 2023. Tra i nuovi naufraghi che prenderanno parte all’esperienza in Honduras spunta il volto di Cristina Scuccia. Si tratta dell’ex suor Cristina, vincitrice di The Voice, la quale ha deciso di abbandonare l’abito monacale e ha iniziato una carriera come cantante.

Già nelle scorse settimane, la donna era finita nel mirino delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni rilasciate a Verissimo dove aveva aperto il suo cuore a Silvia Toffanin. Adesso, a far finire l’ex suora al centro della cronaca rosa sono state ulteriori affermazioni rilasciate in merito alla prossima avventura a L’Isola Dei Famosi.

A diffondere tale scoop è stata Deianira Marzano la quale ha affermato che la diretta interessata sarebbe stata troppo superficiale. Infatti, quando Cristina è venuta a conoscenza delle esperienze difficili che dovrà affrontare al reality condotto da Ilary Blasi, come per esempio il digiuno, non si è preoccupata.

Al contrario, la diretta interessata ha ammesso di esserne già consapevole e di non avere paura in quanto lei stessa ha già partecipato come suora a varie missioni umanitarie nel terzo mondo. Inutile dire che si tratta di affermazioni che hanno infastidito gli utenti del web e hanno sollevato in generale numerose polemiche e indignazione.