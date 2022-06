Cristina Tomasini e Francesco Oppini e si sono lasciati? Lei rompe il silenzio

Nel corso dell’ultimo periodo non si fa altro che parlare della presunta rottura tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che i due abbiano scelto di prendere due strade diverse. Adesso è stata la stessa ragazza a rompere il silenzio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini sono finiti di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip sono stati i numerosi rumors che rivelerebbero una presunta separazione. Dopo mesi di silenzio, adesso è Cristina a far emergere un dettaglio che di certo non è passato in osservato agli utenti del web.

Alcuni fan della ragazza hanno deciso di chiederle se fosse ancora innamorata. Queste sono state le parole che la Tomasini ha usato per dare una risposta:

Innamorata della vita.

Tuttavia, già qualche giorno fa la donna aveva lasciato un messaggio attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui c’era scritto:

Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura.

Anche se la Tomasini non ha fatto nessun riferimento a Francesco Oppini, ormai le sue parole sembrano chiarire ogni dubbio sulla loro presunta rottura. Non è tutto. Da qualche mese i due non si mostrano insieme sui social e sembra che la ragazza non abbia fatto neanche gli auguri di compleanno all’ex gieffino.

Adesso tutti si chiedono come Alba Parietti abbia reagito alla loro separazione, considerando il forte legame che aveva con sua nuora. Con queste parole, la soubrette aveva dichiarato pubblicamente il suo affetto per la Tomasini: