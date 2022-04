Alvaro Vitali è stato ospite durante il programma tv di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Il famoso attore, conosciuto soprattutto per il suo personaggio di Pierino, ha raccontato un aspetto molto riservato della sua vita.

Nella vita sono stato davvero Pierino, già da piccolo nel quartiere dove sono nato, a Trastevere, facevo tanti dispetti. Mia mamma mi portava in collegio, io entravo dalla porta principale e uscivo da quella posteriore, andavo a prendere l’uva nei campi e la vendevo. Usavo la fionda per divertirmi a rompere i vetri. Ad 8 anni me ne sono andato a vivere a casa di mia nonna con un fagotto, non sopportavo più il controllo di mia madre.

Il famoso attore ha raccontato di aver scelto di vivere con sua nonna per i successivi 34 anni. Crescendo ha avuto modo di intraprendere una carriera nel cinema, grazie al regista Fellini.

La prima proposta di lavoro, fu quella della parte di un giornalista nel film Mordi e Fuggi. Da lì, la vita di Alvaro Vitali è cambiata per sempre, come lui stesso ha affermato.

Ho fatto quattro film con Pierino, poi altre commedie, circa 5 film l’anno, ma non sono diventato ricco. Ho comprato la casa e le macchine che sono la mia passione, le cambiavo ogni tre mesi. Poi il telefono ha smesso di squillare e mi sono sentito escluso dal cinema.

Il celebre Pierino ha raccontato che da quel momento si è chiuso in se stesso e non voleva più sentire e vedere nessuno. Proprio in quel periodo di depressione, l’attore ha incontrato la moglie Stefania Corona, con la quale è sentimentalmente legato da ben 24 anni.

Si era convinto ormai di aver raggiunto il termine della sua carriera, ma è stata proprio la donna a dargli la forza per rialzarsi e per lottare per la sua passione. Grazie a sua moglie ha iniziato a fare di nuovo quello che amava di più.