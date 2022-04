Si è spento all’età di 67 anni l’attore e doppiatore Gilbert Gottfried. Ha avuto tanto successo dopo la partecipazione al film Piccola Peste, ma negli anni ha recitato e dato voce a tanti altri personaggi importanti. La famiglia in un messaggio su Twitter, ha voluto informare tutti della perdita.

Una notizia davvero triste che ha spezzato i cuori di tantissime persone, soprattutto del mondo dello spettacolo. Purtroppo era affetto da una malattia molto grave, che non gli ha lasciato scampo.

Oltre a lasciare i suoi familiari, ha lasciato la moglie e i suoi 2 figli, nati nel 2007 e nel 2009. Tutti l’hanno descritto come un uomo e un padre meraviglioso. I suoi cari, su Twitter, hanno scritto:

Siamo affronti nell’annunciare la morte del nostro amato, avvenuta dopo una lunga malattia. Oltre ad essere la voce più iconica della commedia, Gilbert è stato un meraviglioso marito, amico, fratello e padre di due giovani bambini. Anche se oggi è un giorno triste per tutti noi, per favore continuate a ridere più forte possibile in onore di Gilbert.