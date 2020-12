Damiano Carrara sembra essersi finalmente fidanzato. A far nascere questo gossip è stato lui stesso il quale ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae insieme alla sua nuova fidanzata. Tuttavia, essendo un uomo che tiene molto alla sua privacy, il pasticciere non ha ancora rivelato l’identità della donna misteriosa.

Damiano Carrara è uno dei volti più amati e stimati all’interno del piccolo schermo. Il pasticciere è diventato famoso dopo aver partecipato come giudice a Bake Off Italia, programma di cucina in onda su Real Time. Da sempre, l’uomo si è mostrato molto riservato sulla sua vita privata. Nonostante questo, ha condiviso con tuti i suoi fan una foto al tramonto sul mare in cui appare lui stesso in buona compagnia.

Damiano Carrara è uno chef di 35 anni il quale con le sue deliziose ricette e il suo fascino è riuscito a conquistarsi l’approvazione di tutto il pubblico, soprattutto quello femminile. Oltre ad essere un uomo dotato di un’incredibile attrazione, è anche molto riservato. Infatti, tende sempre a dividere la sua vita professionale da quella privata.

Riguardo alla sua situazione sentimentale, attualmente sappiamo poco ma una foto spuntata sui social ci ha dato alcuni indizi. Lo stesso pasticciere ha pubblicato l’immagine in questione sul suo profilo Instagram che lo ritrae al tramonto sul mare insieme ad una donna di cui non si vede il volto. Nella didascalia ha scritto:

Momenti speciali

Tuttavia, l’identità della donna rimane ancora un mistero. Damiano Carrara nasce a Lucca nel 1985 e sin da piccolo ha nutrito una profonda passione per la cucina. All’età di 19 anni ha iniziato a lavorare come bartender nella sua città, poi si è traferito a Dublino e dopo ancora negli Stati Uniti dove ha aperto una pasticcieria dal nome “Carrara Pastries“.

Il noto pasticciere è approdato a Bake Off Italia nell’anno 2017 in qualità di giudice. Nel programma in onda su Real Time, 16 concorrenti si sfidano stando alle prese con i fornelli e Benedetta Parodi li guida nel loro percorso.