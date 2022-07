Damiano Carrara si è sposato con Chiara Maggenti: le foto del matrimonio

Senza alcuna ombra di dubbio, Damiano Carrara è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente il celebre chef è convolato a nozze con Chiara Maggenti. I due hanno coronato il loro sogno d’amore nella città di Lucca. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti finalmente sposi. Ieri il giudice di Bake Off Italia e la sua compagna hanno pronunciato il fatidico sì dinanzi all’altare. A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono le parole scritte nella didascalia:



L’abbiamo sognata, desiderata e immaginata… e finalmente ecco la torta del nostro giorno più bello! Per noi un sogno ad occhi aperti, reso ancora più bello da un meraviglioso buffet di mignon e praline che ha reso la serata davvero dolcissima per tutti i nostri stupendi ospiti che ringraziamo di cuore!

Il presentatore di Cake Star e Chiara Maggenti sono fidanzati da tre anni. la cerimonia ha avuto luogo presso la Basilica di San Frediano. Al matrimonio erano presenti i rispettivi familiare e gli amici più cari tra cui Katia Follesa e Angelo Pisani.

Per il giorno più bello della loro vita Damiano Carrara ha indossato uno smoking mentre Chiara Maggenti ha sfoggiato un meraviglioso abito a sirena caratterizzato da un lungo strascico.

La torta del matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Fuori dalla chiesa erano presenti numerosi fan ad attenderli per fotografarli. A seguito della cerimonia, la coppia ha raggiunto la location per il ricevimento. La festa si è svolta a Valle di Badia, un antico borgo a Buti il quale si trova in provincia di Pisa. Ad attirare l’attenzione degli invitati è stata la magnifica torta circondata da fiori la quale è stata realizzata personalmente dallo chef Carrara.