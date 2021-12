Nonostante le voci di queste ultime settimane che lo hanno messo al centro del gossip per un presunto flirt con Belen Rodriguez, Damiano David continua a vivere felicemente la sua storia d’amore con Giorgia Soleri. Ricordiamo che i due formano una coppia da ben cinque anni e sono uscito allo scoperto solamente qualche mese fa.

Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore vissuta dal frontman dei Maneskin, Damiano David, e la sua fidanzata Giorgia Soleri. In questi giorni sta circolando sul web uno scatto che li vede protagonisti e che ha fatto impazzire tutti i fan della coppia.

Damiano David e Giorgia Soleri, una grande storia d’amore

Dopo ben cinque anni di silenzio, il frontman dei Maneskin e la sua compagna sono usciti allo scoperto. Lo stesso cantante qualche mese fa ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritraeva insieme alla modella e influencer. Queste sono state le parole con cui la rockstar ha voluto accompagnare la didascalia:

Dopo quattro anni si può dire no?

Nel giro di pochi mesi la storia d’amore vissuta tra Damiano David e Giorgia Soleri è stata una delle più amate di sempre. Sono state molte, infatti, le fanpage nate sui social e dedicate proprio ai due giovani.

Come già anticipato, dunque, in questi giorni sta circolando sul web uno scatto del passato che ritrae i due ragazzi, giovani e innamorati. In particolar modo, l’immagine è quindi una foto inedita che risale all’inizio della relazione tra Damiano e Giorgia.

Lo scatto in questione risale al 2016, quando entrambi erano pieni di sogni nel cassetto. Molti di questi sogni Damiano e Giorgia sono riusciti a realizzarli. Di strada ne hanno percorso davvero tanta e oggi, nonostante le varie voci di gossip infondate, Damiano David e Giorgia Soleri sono più uniti e innamorati che mai.