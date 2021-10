Giorgia Soleri annuncia di andare a vivere con Damiano David, i due sono pronti per la convivenza?

Nel corso delle ultime è arrivata una notizia da parte di Damiano David che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Il celebre cantante dei Maneskin ha deciso di andare a convivere con la sua fidanzata Giorgia Soleri. L’annuncio è arrivato proprio da parte di quest’ultima sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme meglio di cosa si tratta.

Damiano David non smette mai di stupire i suoi fan. Nell’ultimo periodo il celebre solista della band I Maneskin è sempre al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il ragazzo protagonista di un gossip è stato un annuncio sui social da parte di Giorgia Soleri. Stando alle parole di quest’ultima, i due sarebbero pronti di andare a convivere insieme.

La storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri sembra procedere a gonfie vele. Infatti, la celebre modella ha annunciato via social che presto andrà a vivere insieme al solista della band I Maneskin. Stando alle sue parole, i due sembrano essere pronti per questa nuova esperienza.

Tuttavia sia Damiano che Giorgia hanno sempre preferito mantenere la loro vita privata distante dalle luci dei riflettori. Dunque attualmente non si sa ancora nulla di ufficiale ma un dettaglio sui social non è passato in osservato. Infatti, fidanzata del cantante dei Maneskin ha dichiarato di essersi stufata di vivere da sola. Queste sono le sue parole:

L’ho fatto per 6 anni (vivere da sola, ndr) ma ora basta!”

La malattia della fidanzata di Damiano David

Di recente Giorgia Soleri si è sottoposta ad un intervento chirurgico per guarire dall’endometriosi. Lei stessa ha deciso di condividere questa delicato momento della sua vita insieme a tutti i suoi fan sul suo profilo Instagram:

Questa operazione è una vittoria perché da domani potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e per troppo tempo non ho vissuto: la mia.

Non è tutto. La celebre modella ha anche portato alla luce sui social il problema della Vulvodinia, una malattia invalidante contro cui lei stessa sta combattendo da due anni. Questa è la sua dichiarazione:

La chiamano “malattia invisibile” ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta. Così ho deciso di mostrarvi la parte più brutta, più marcia, più nera. Ma più reale. Questa foto è stata scattata in una delle infinite notti che in questi otto anni sono state interrotte da dolore, brividi, urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita





