La band ha sfoggiato un look incredibile in occasione del riconoscimento del ritiro della Luca Capitolina

Qualche giorno fa i Maneskin si sono recati in Campidoglio per ricevere un importante riconoscimento, la Lupa Capitolina. In questa occasione la rock band ha sfoggiato un look stratosferico che non è passato inosservato. Scopriamo insieme tutti i dettagli degli outfit dei Maneskin in occasione della loro visita al Campidoglio.

Dopo la vittoria dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e dell’Eurovision 2021, i Maneskin stanno conquistando il mondo. Il loro successo sta crescendo esponenzialmente e sono moltissimi i successi ottenuti dalla band in questi ultimi mesi. Come la Lupa Capitolina, l’importante riconoscimento che il gruppo ha ritirato al Campidoglio.

La Lupa Capitolina è senza ombra di dubbio uno dei premi più prestigiosi che Roma Capitale vuole dedicare a personaggi celebri e illustri che si sono distinti. Tale premio è stato concesso ai Maneskin, la rock band rivelazione del 2021. Il look sfoggiato per l’occasione non è passato di certo inosservato ed ha catturato l’attenzione dei loro moltissimi fan.

La rock band per l’occasione si è rivolta alla professionalità di Gucci ed hanno sfoggiato uno stile elegante e totalmente ispirato agli anni ’70. I membri della band hanno sfoggiato dei completi formati da giacca e pantaloni a zampa che hanno lasciato tutti senza parole.

Mentre Damiano ha optato per un colore mattone, Victoria ha sfoggiato uno splendido tailleur con fantasia geometrica. Ethan e Thomas, invece, per quest’importante occasione hanno sfoggiato un look totalmente animalier. Oltre a ciò, non sono passati inosservati gli accessori sfoggiati dalla band.

Victoria e Damiano, infatti, hanno abbinato al loro stile anni ’70 delle borsette coordinate. Si tratta delle Jackie 1961 di Gucci. Tutto questo per dimostrare che it-bag non sono un accessorio femminile, ma possono essere indossate senza problemi anche dagli uomini. Senza dubbio le borsette hanno permesso alla band di completare il look dando ai loro outfit un tocco ancora più glamour.