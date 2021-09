Dan Sur, la follia del rapper: catene d’oro e diamanti al posto dei capelli: “Adesso non può copiarmi nessuno”

Sta facendo molto discutere il nuovo look di Dan Sur, il rapper messicano di 23 anni che ha deciso di farsi impiantare catene d’oro e diamanti al posto dei capelli. Il giovane cantante è apparso su Instagram e su Tik Tok, dove può vantare rispettivamente 62 mila e 2 milioni di followers, lasciando senza parole i suoi fan.

Sui social si mostra più felice che mai per il suo nuovo look che ha lasciato tutti sbalorditi. Stiamo parlando di Dan Sur, un giovane rapper messicano di 23 anni che ha subìto ore di interventi per sostituire ai capelli diamanti e catene d’oro. Nonostante i fan siano senza parole, il giovane cantante sembra essere molto fiero della sua trasformazione.

Queste infatti sono state le parole da lui usate per esprimere la gioia di questo bizzarro cambiamento:

Tutti si tingono i capelli, spero che in questo modo adesso non mi copi nessuno. Sono il primo rapper ad averlo fatto.

La follia di Dan Sur: il rapper si è fatto impiantare catene d’oro al posto dei capelli

Dopo aver mostrato a tutti il suo nuovo aspetto, il giovane rapper messicano ha voluto informare i suoi followers delle lunghe ore di intervento a cui è stato sottoposto per realizzare il nuovo look.

In particolar modo, il cantante messicano di 23 anni ha fatto sapere che tutte le catene d’oro e di diamanti sfoggiate sulla sua testa sono attaccate ad un uncino. Questo, a sua volta, è legato al cuoio capelluto attraverso altri uncini.

Per chi non lo conoscesse, Dan Sur è un giovane rapper messicano di 23 anni che vive negli Stati Uniti. La musica è stata sin da piccolo la sua passione più grande, tanto da iniziare a scrivere le sue prime canzone in tenera età. Divenuto famoso grazie ai social, oggi Dan può contare 62 mila followers su Instagram circa 2 milioni di seguaci su Tik Tok.