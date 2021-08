Una decisione che fa discutere e che segue quella di altre celebrities che hanno deciso di non lasciare nulla alla propria prole dopo la loro morte. Perché hanno già dato molto in vita e devono cavarsela da soli i figli. Fa parlare di sé Daniel Craig per l’eredità alle figlie negata. Soprattutto per il motivo per cui ha preso questa decisione.

Il famoso attore ha annunciato pochi giorni fa che fine faranno i suoi soldi quando lui non ci sarà più. Un’eredità davvero molto ricca che tutti si aspettavano sarebbe passata alle sue figlie: ma il suo patrimonio, stimato in 160 milioni di dollari, non andrà a loro.

Per volere del papà, le figlie non potranno ereditare assolutamente nulla dell’immenso patrimonio del vip. E James Bond segue la strada di Sting, ad esempio, che qualche anno fa disse che non avrebbe lasciato un penny ai suoi sei figli perché dovevano lavorare come aveva fatto lui. O Gordon Ramsay, che anzi viaggiava in prima classe relegando i figli in economy perché non avevano i soldi per questo lusso.

In un’intervista a Candis Magazine, l’agente 007 ha dichiarato:

Per me lasciare in eredità grosse somme di denaro è di cattivo gusto. Sono fedele al vecchio adagio secondo cui chi muore ricco ha fallito nella propria vita. Godersi i soldi finché si è in vita, oppure darli via poco prima di morire.

Quindi la figlia Ella di 29 anni e la secondogenita, nata 3 anni fa, non riceveranno nulla dal papà milionario, che probabilmente spenderà tutto in vita. Oppure regalerà i soldi ad altri.

Daniel Craig e l’eredità alle figlie: perché non gliela concederà?

L’attore che ha vestito i panni di James Bond nei film ‘Casino Royale’, ‘Quantum of Solace’, ‘Skyfall’, ‘Spectre’ e ‘No Time to Die’ vuole dare lezioni alle sue figlie (la prima nata nel 1992 dal matrimonio con Fiona Loudon, attrice scozzese, e la seconda nata nel 2018, dall’unione con l’attrice inglese Rachel Weisz).

Che ne pensi?