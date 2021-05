Daniel Nilsson ora è innamoratissimo di Maya, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? Pochi sanno che la ragazza aveva un cognome “pesante” nel mondo dello spettacolo

Da anni è ormai conosciuto come il Bonus di Avanti un Altro, il divertente game show firmato canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il programma è stato senza dubbio il trampolino di lancio per la sua carriera. Stiamo parlando di Daniel Nilsson, modello dalle origini svedesi che con la sua straordinaria bellezza ha conquistato tutte le telespettatrici del piccolo schermo.

Oltre a rivestire il ruolo di Bonus ad Avanti un Altro, Daniel Nilsson ha partecipato anche al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Oggi è un modello affermato ma molte sono coloro incuriosite dalla sua vita privata. Ebbene, brutte notizie per tutte le fan del modello. Daniel Nilsson, infatti, è fidanzatissimo.

Attualmente il bel modello svedese è legato alla cantante svedese dei The Sounds, Maya Ivarsson. Tuttavia, però, tra le donne importanti della sua vita ampio spazio diamo a Beatrice, la sua ex fidanzata. Beatrice, oltre ad essere stata la fidanzata di uno dei personaggi più belli del piccolo schermo, è anche figlia d’arte. Infatti, la ragazza è la figlia di Lucio Presta, l’agente dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo nonché marito di Paola Perego.

Daniel Nilsson, il suo nuovo amore è Maya Ivarsson

Maya Ivarsson, conosciuta anche come Nancy Blond, è la cantante del gruppo indie rock The sound. L’amore con il Bonus di Avanti un Altro, come anche dimostrato dagli scatti condivisi su Instagram, è iniziato nel 2020. Oltre ad essere felici e più innamorati che mai, Daniel e Maya hanno una passione in comune.

I due, infatti, sono legati dalla passione comune per la musica. Sono molte le occasioni in cui la coppia appare insieme sui social improvvisando duetti e cover di successo che sembrano piacere moltissimo ai loro numerosi followers. In particolar modo, durante il periodo del lock down i due hanno realizzato moltissimi brani con voce e chitarra.