Alessandro Cattelan positivo al Coronavirus: X Factor a rischio?

Ormai senza freni, la seconda ondata di contagi da Coronavirus si sta abbattendo sul nostro paese. Tra i tanti personaggi dello spettacolo che sono risultati positivi, da ieri, c’è anche l’amatissimo conduttore Alessandro Cattelan. Il direttore artistico del talent show di successo, X Factor, lo ha annunciato ai propri fan pubblicando un post su Instagram.

Si trova in isolamento, sta bene e ha rassicurato tutti i suoi numerosissimi seguaci, il conduttore televisivo e radiofonico. Questo il post con cui ha divulgato la notizia di essere risultato positivo al Covid-19:

Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta, quindi sono in ottime mani!

Credit: Alessandro Cattelan – Facebook

Pur se non fisicamente, Alessandro potrà contare su tutto l’aiuto di una squadra niente male, la sua splendida famiglia. Sua moglie, Ludovica Sauer e le sue figlie, Nina e Olivia, stanno cercando di fare il possibile per far star meglio il loro amato marito e papà.

Alessandro Cattelan e i live di X Factor

Credit: Sky – X Factor Italia

Proprio giovedì scorso, è andata in onda la prima puntata del serale del talent Show che Alessandro Cattelan conduce da ormai 10 anni, X Factor. Dopo diversi turni di audizioni, i quattro giudici hanno selezionato i migliori 12 artisti che, dalla settimana scorsa e per altre sette settimane, si sfideranno per vincere il programma.

FOTO MATTEO ROSSETTI, OLYCOM 08 NOVEMBRE 2018

È in discussione, dunque, il regolare prosieguo dei live show in onda ogni giovedì? In attesa di notizie ufficiali, tutta la famiglia di X Factor ha dimostrato tutta la sua vicinanza al suo capitano.

la famiglia di #XF2020 è con il nostro capitano @alecattelan ❤️ https://t.co/23SvzsqaeT — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 2, 2020 Credit: X Factor – Twitter

Cattelan ha dimostrato più volte di essere un presentatore eclettico, originale e fuori dagli schemi, al punto da rendere imprevedibili quelle che potrebbero essere le prossime mosse sue e del programma da lui diretto. D’altronde, già il suo collega Carlo Conti, anch’egli risultato positivo al Coronavirus, ha stupito tutti conducendo Tale e Quale Show dal salotto di casa sua.