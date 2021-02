Daniela Santanchè, avete mai visto la sua casa? Una villa elegante e raffinata, con un curato giardino, il cui valore non è stato stimato

Daniela Santanchè è una donna molto impegnata in politica e spesso protagonista e ospite in diverse trasmissioni televisive. Oltre ad essere conosciuta per la sua attività in politica, Daniela è famosa per essere un’imprenditrice italiana dal gusto raffinato e talvolta anche estremo. Uno stile originale il suo, che ritroviamo anche all’interno della sua abitazione, che si trova nel centro di Milano.

Ebbene si, la Santanchè abita in una bellissima villa, di cui non si conosce il valore, ma si presume che questo sia davvero esagerato. La donna ha curato ogni minimo dettaglio ed all’interno di questa villa, è possibile trovare una serie di elementi tutti molto raffinati e ricercati. E voi, avete mai avuto modo di vedere la sua casa?

Le foto della casa di Daniela Santanchè

L’imprenditrice, come abbiamo anticipato, abita in una bellissima villa che si trova proprio nel centro di Milano. I colori predominanti sono molto chiari e nello specifico, uno che si ripete in diverse stanze è il rosa. Daniela ama tanto questo colore, in tutte le sue tonalità.

Le pareti del salotto sono color tortora e sparse un pò per la stanza ci sono tante foto incorniciate in delle cornici molto particolari color grigio chiaro. All’interno della stessa stanza, è troviamo una cassettiera molto bella, realizzata in legno. La struttura è scura, mentre i cassetti sono molto chiari.

Non può di certo mancare il tavolo, molto lungo, sul quale la Santanchè ha disteso una bellissima tovaglia ovviamente rosa. La tonalità riprende anche le tende e spezza con il bianco delle sedie. Anche il divano è bianco e apparentemente anche molto comodo. Per l’arredamento Daniela sembra si sia rifatta ad uno stile shabby, dove anche gli elementi in legno fanno da protagonista.

Il soggiorno è molto luminoso, anche per via di due bellissime pareti in vetro con tanto di infissi bianchi. All’esterno si trova un bellissimo giardino, molto curato, dove Daniela ha disposto un tavolo e delle sedie dove poter trascorrere delle serate estive insieme ad amici e parenti. Insomma, una casa da sogno quella di Daniela Santanchè, della quale ad oggi non si conosce il valore. La donna, spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, praticamente convive con il suo compagno Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena.

Leggi: Silvio Berlusconi, avete mai visto la Villa Zeffirelli, la nuova e lussuosa casa del cavaliere? Il prezzo è da capogiro