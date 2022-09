Annuncio shock in mattinata, arrivato da uno dei presentatori più famosi e apprezzati in Italia negli ultimi decenni. Con un lungo, sentito e toccante post su Instagram, Daniele Bossari ha svelato di aver lottato, nei mesi scorsi, con un tumore alla gola.

Credit: danielebossari – Instagram

Il prossimo primo ottobre Daniele Bossari compirà il suo 48esimo compleanno e alla spalle ha già una carriera prestigiosissima nel mondo della televisione e della radio italiane.

Questa mattina ha deciso di svestire per un po’ i panni del presentatore, per raccontare un percorso doloroso e faticoso che, suo malgrado, da qualche mese si è ritrovato ad affrontare.

Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita.

Inizia così la lunga lettera pubblicata su Instagram da Bossari, con la quale ha voluto raccontare di aver avuto a che fare con un tumore alla gola.

Lo ha raccontato a suo modo, aprendosi spiritualmente e spiegando che cosa ha sentito in questi mesi, come ha vissuto l’esperienza e cosa, l’esperienza stessa, gli ha dato.

Il racconto di Daniele Bossari

Credit: danielebossari – Instagram

Per spiegare ciò che gli è capitato, Daniele Bossari ha usato “L’appeso“, la dodicesima carta dei tarocchi, perché, come spiega: “rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato“.

Mi é apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta.

Daniele ha scelto di curare la sua anima, mentre i medici, che ringrazia con tutto il cuore, gli curavano il corpo. Lo ha fatto “mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni“.

Credit: danielebossari – Instagram

Bossari ha spiegato che la malattia gli ha aperto un mondo. Ha sgretolato il suo ego e gli ha permesso di revisionare la scala delle priorità. Scala in cui in cima, c’è l’amore. Quello della sua famiglia, soprattutto.

A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene.

In conclusione, ha scritto il conduttore, che in futuro racconterà più dettagli. E lo farà per due motivi.