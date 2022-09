In particolare sua moglie Filippa Lagerback, è riuscita a fare tutto e sostenerlo 24 ore al giorno: il racconto di Daniele Bossari

Nella mattinata di ieri, il conduttore e presentatore radiofonico Daniele Bossari ha pubblicato uno straziante post sul suo account Instagram, per raccontare la sua esperienza con un brutto male alla gola che lo ha colpito nei primi mesi dell’anno. Sempre ieri, ospite da Linus e Nicola Savino nel programma Deejay Chiama Italia, si è aperto e spiegato anche di come il supporto di sua moglie Filippa Lagerback.

Bossari è soltanto l’ultimo dei volti noti della tv, della musica e dello spettacolo in generale italiano che, recentemente, hanno annunciato di avere o aver avuto a che fare con dei mali che gli hanno fatto temere per la loro vita.

Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli, Fedez e Giovanni Allevi, ognuno a loro modo, hanno raccontato le loro esperienze con i problemi di salute. Ieri, ha deciso di farlo anche Daniele Bossari.

In mattinata, sul suo account Instagram, ha pubblicato un post per raccontare più che altro come ha vissuto l’esperienza e di come la meditazione lo abbia aiutato.

Durante la sua ospitata in radio, nel programma Deejay Chiama Italia condotto da Linus e Nicola Savino, invece, è sceso un po’ più nei particolari.

Il racconto di Daniele Bossari a Radio Deejay

Nel lungo racconto a cuore aperto del conduttore, l’argomento principale è stato l’amore. L’amore per lui di sua moglie Filippa Lagerback.

Ha vissuto come me un incubo, però mi ha aiutato a rimanere vivo, letteralmente. Mi ha assistito 24 ore al giorno, tutti i giorni, portando contemporaneamente avanti anche la sua di vita. Ha trainato l’intera famiglia e ha dovuto fare anche finta di niente, perché io non mi sentivo di raccontare nulla e mi sono chiuso.

Poi ha raccontato di come si sono susseguite le cose da quel 10 marzo 2020, in cui si è svegliato e si è accorto che la sua gola era gonfia, pur non avvertendo alcun malessere.

Gli antibiotici non hanno funzionato, ha raccontato Bossari, quindi visite ulteriori hanno portato alla triste diagnosi.

Mi sono sottoposto alle cure, radioterapia, chemioterapia, è durata parecchio. Un paio di mesi di sofferenza. Ero sdraiato, immobile a letto senza poter fare niente.

In fine lo speaker ha spiegato qual è la sua situazione attuale, dicendo di trovarsi nella fase di follow up. Ha finito le cure, il male sembra essere sparito ma deve fare dei controlli periodici per i prossimi 5 anni.