Elenoire Ferruzzi a Uomini e Donne? “Mi piacerebbe il ruolo di tronista”

Senza alcuna ombra di dubbio, Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti più popolari e chiacchierate nella settima edizione del Grande Fratello Vip. In occasione di un’intervista rilasciata a “Novella 2000”, l’ex gieffina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai vari reality show in onda su Canale 5. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo la sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere l’ex geiffina protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata che lei stessa ha rilasciato in occasione di un’intervista a “Novella 2000”.

Nel corso delle conversazione, oltre a lanciare qualche frecciatina a Daniele Dal Moro, la donna si è lasciata anche andare a qualche confidenza sulla sua carriera televisiva. Dato che ancora non ha trovato l’amore della sua vita, all’ex gieffina piacerebbe ricoprire il ruolo di tronista a Uomini e Donne:

Sì, lo farei, certo. Perché no? Mi piacerebbe ricoprire il ruolo di tronista.

Nei progetti della donna non c’è solo il programma condotto da Maria De Filippi. Infatti la Ferruzzi vorrebbe anche diventare una naufraga nel reality show L’Isola Dei Famosi. A darne l’annuncio è stata sempre lei stessa:

Sì, mi piacerebbe. Per l’Isola dei Famosi diciamo che insomma… valuterei perché è un’esperienza abbastanza tosta. Però diciamo che ci penserei, ecco.

In ogni modo, anche una proposta da parte di Alfonso Signorini non le dispiacerebbe. Stando alle sue parole, ricoprire il ruolo di opinionista in un reality show sarebbe un’esperienza che vivrebbe con molto piacere: