Daniele Dal Moro: il clamoroso gesto contro Martina Nasoni

Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è tornato alla normalità. Nel corso delle ultime ore, il gieffino si è reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti della sua ex fidanzata, Martina Nasoni. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa Daniele Dal Moro è stato squalificato dalla settima edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di una decisione presa dagli autori del programma condotto da Alfonso Signorini per punire i competenti inopportuni del concorrente.

Una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia il gieffino è tornato molto attivo sui social. Sul suo profilo Instagram ha criticato le scelte della produzione del programma e successivamente ha dedicato un post a Oriana Marzoli. Non è tutto. Di recente, il bel veneto è finito nel mirino delle polemiche per via di un clamoroso gesto nei confronti di Martina Nasoni.

Nel dettaglio, dopo aver scoperto che la sua ex fidanzata ha smesso di seguirlo sui social, lui ha deciso di gettare nella spazzatura il libro di cui lei è autrice. Lui stesso ha documentato il tutto attraverso un video pubblicato nelle Instagram Stories. Attualmente, la Nasoni non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla questione. L’ex gieffina replicherà al disprezzo del suo ex fidanzato? Non ci resta che scoprirlo!

Daniele Dal Moro: la relazione con Martina Nasoni

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti al Grande Fratello Vip sedici. I due avevano iniziato un conoscenza all’interno della casa spiata d’Italia. Dopo essere usciti dal noto reality show, la loro relazione ha avuto breve durata a causa di alcune incompatibilità. Tuttavia, avaveno deciso di rimanere amici fino a quando si sono resi protagonisti di nuovi scontri nella settima edizione del Grande Fratello Vip.