Si è spenta all’età di 70 anni Daria Nicolodi. Suo il ruolo nella pellicola cult Profondo Rosso di Gianna Brezzi, la reporter intenta a fare luce sulla scia di omicidi su cui si ritrova il pianista Marc Daly. Attrice e sceneggiatrice, ha stretto un lungo sodalizio sentimentale e artistico con Dario Argento, conosciuto nel 1974, dalla cui relazione è venuta al mondo la secondogenita del maestro del brivido, Asia Argento.

La carriera di Daria Nicolodi

Daria Nicolodi è nata il 19 giugno 1950 a Firenze. La madre, Fulvia Casella, era la figlia del compositore Alfredo Casella, mentre il padre, avvocato, partecipò alla resistenza. Diretta a teatro da Vito Molinari, Elio Petri e Carmelo Bene, l’incontro con Dario Argento ha segnato la svolta sia in campo artistico che privato.

La sinergia con Dario Argento

La scintilla scocca ai provini del già citato Profondo Rosso. I due intraprendono una relazione dalla quale, nel 1975, viene alla luce Asia Argento. Aveva anche una figlia da una precedente relazione, Anna, tragicamente scomparsa nel 1994, in un incidente stradale. Dal 1975 al 1987, Daria Nicolodi ha preso parte a ogni pellicola firmata Dario Argento, per un lungo elenco di opere importanti, come Suspiria, Inferno, Tenebre, Phenomena e Opera.

Il personaggio femminile di Gianna Brezzi è assolutamente atipico e inedito per il cinema italiano di allora. Co-sceneggiatrice di Inferno e Opera, si è maggiormente distinta in titoli quali Tenebre e Phenomena, da lei mai amato perché riteneva “reazionario il suo personaggio”.

Quadretto familiare

La storia con Dario Argento si conclude nel 1985 ma Daria Nicolodi conserva un ruolo di primo piano nel genere horror. Con la figlia Asia Argento gira La setta, Viola bacia tutti e La terza madre, riprendendo la collaborazione con il suo ex compagno Dario Argento.

Daria Nicolodi: la querelle con Asia Argento

Nel 2018 Daria Nicolodi rilasciò dichiarazioni di biasimo sulla liaison tra la figlia e Fabrizio Corona. All’epoca confessò che il Tribunale dei Minori di Milano aveva affidato a lei Anna Lou, la figlia che Asia Argento ha avuto da Morgan, senza però rivelarne la causa.