Tre mesi fa il dramma del fratello che si è tolto la vita, oggi Darren Criss torna a sorridere per la nascita del suo primo figlio

Dopo un periodo particolarmente complicato, caratterizzato dal suicidio shock a soli 36 anni del fratello Charles, Darren Criss, apprezzato attore e cantautore statunitense ha ritrovato in parte la gioia e il sorriso. Merito della nascita della sua prima figlia. L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram.

Sono diversi i ruoli che hanno portato l’attore al successo non solo negli Stati Uniti, ma praticamente in tutto il mondo. Molto attivo anche in campo teatrale e musicale, con diversi album pubblicati.

I ruoli televisivi che lo hanno reso particolarmente noto sono principalmente due, quello di Blaine Anderson nella serie televisiva Glee e quello di Andrew Cunanan nella seconda stagione di American Crime Story, che gli hanno permesso di vincere diversi premi e riconoscimenti molto prestigiosi.

A ottobre scorso ha scoperto che ben presto anche la sua vita privata si sarebbe presto arricchita. Sua moglie Mia Swier, musicista come lui, è rimasta incinta. Molto dolce e simpatico l’annuncio su Instagram:

Facciamo musica da anni… ma questa volta abbiamo fatto un BEAT. La collaborazione definitiva per la primavera del 2022.

E la primavera è finalmente arrivata. Lo scorso 11 aprile è nata la piccola Bluesy Belle Criss e i due genitori, dopo qualche giorno vissuto privatamente a godersi il momento, alla fine hanno mostrato tutta la loro gioia su Instagram.

M & D hanno fatto della dolce musica. Bluesy Belle Criss 11/4/2022 Fuori ora.

Il dramma della famiglia di Darren Criss

Lo scorso febbraio, la vita di Darren Criss ha subito un trauma gravissimo, dal quale probabilmente non si riprenderà mai del tutto. Suo fratello Charles, di soli 36 anni, purtroppo è morto.

Dopo aver metabolizzato il lutto, alla fine l’attore ne ha dato il triste annuncio in prima persona, pubblicando una lunga e molto toccante nota sui suoi profili social.

Era un uomo buono e con un grande cuore. Mi si spezza il cuore nel dire che il mio amato fratello ci ha lasciato. Ovviamente è uno choc colossale e la sua perdita lascia una frattura insanabile nella vita di mia madre, di suo fratello e dei suoi tre bambini piccoli, nonché delle loro rispettive madri.

Questo un’estratto del lungo post di Criss, che nel prosieguo del comunicato ha lasciato intendere che suo fratello si è tolto la vita, nonostante lui e la sua famiglia avessero provato più volte ad aiutarlo.