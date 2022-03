È morto il fratello del famoso attore della serie tv Glee, Darren Criss. L’uomo si è tolto la vita a soli 36 anni.

La tragedia è accaduta più di un mese fa, ma l’attore non è riuscito a dare la notizia ai suoi numerosissimi fan. Ha avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare il lutto. Un dolore che lo accompagnerà per il resto della sua vita.

Darren Criss ha pubblicato un commovente post su Instagram un paio di giorni fa, parole strazianti accompagnate dalle foto di quando erano bambini e foto attuali, che li mostrano insieme e sorridenti.

Era un uomo buono e con un grande cuore. Mi si spezza il cuore nel dire che il mio amato fratello ci ha lasciato. Ovviamente è uno choc colossale e la sua perdita lascia una frattura insanabile nella vita di mia madre, di suo fratello e dei suoi tre bambini piccoli, nonché delle loro rispettive madri.

Ho trascorso ciò che già mi sembra un’eternità nel tentare di farmi una ragione di ciò che è accaduto e credo sia qualcosa che continuerò a fare per il resto della mia vita. Ma nel poco tempo che ho avuto per prendere contezza di quanto avvenuto, ho buttato giù qualche parola che potrebbe rispondere ad alcune domande.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Darren Criss (@darrencriss)

L’attore ha poi fatto capire che suo fratello ha scelto di togliersi la vita e che la famiglia si era rivolta anche a dei professionisti, nel tentativo di aiutarlo. Professionisti per persone che soffrono di disturbi mentali e depressione.

Un vuoto nel benessere mentale di Charles lo ha strappato alla vita, ma questo gesto non deve definire la persona che era.

Darren Criss è conosciuto in particolar modo, nel mondo dello spettacolo, per il suo personaggio Blaine Anderson nella serie commedia-drammatica musicale della Fox, Glee. È stato nominato anche per un Emmy Award nel 2015, per aver scritto la canzone “This Time” per il finale della serie.