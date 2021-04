Dava l’idea di essere un grande intrattenitore fin da bambino: avete capito chi è il protagonista della foto?

Frank MAtano ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in tenera età: impossibile non riconoscerlo

Ha conquistato il grande pubblico italiano a colpi di gag e con la sua incredibile solarità e simpatia. È partito pubblicando dei video su Youtube, diventando poi famoso in tutto il paese. Anche lui, qualche giorno fa, si è iscritto al club dei personaggi noti dello spettacolo che hanno pubblicato una loro foto di quando erano bambini. Stiamo parlando di Frank Matano.

Credit: frankmatano – Instagram

Il suo volto e le sue gag in questo ultimo periodo sono ovunque. Insieme agli altri comici Elio di Elio e le storie tese, Angelo Pintus, Caterina Guzzanti, Ciro e Fru dei The Jackall, Katia Follesa, Michela Giroud, Lillo e Luca Ravenna, Frank ha partecipato al programma “LOL: chi ride è fuori“.

Credit: frankmatano – Instagram

Nel format di Amazon Prima Video, i 10 comici si sono rinchiusi in un teatro per la bellezza di 6 ore filate, con un solo obiettivo: quello di non ridere per nessuna ragione. A controllare e a punire ogni loro smorfia, da dietro le quinte, gli occhi attenti di Fedez e Mara Maionchi.

Come anticipato, Frank è uno dei comici più in voga nel momento, non solo per le sue apparizioni in tv, ma anche per i simpatici siparietti e post che pubblica sul suo account Instagram.

Proprio sul famoso social network, Matano ha pubblicato anche una foto che lo ritrae in tenera età. Gli occhi e il sorriso sono davvero inconfondibili. Dava l’aria di essere un grande intrattenitore fin dai primi anni di vita. Lui, come al solito giocoso, ha scherzato sull’abbigliamento che i genitori avevano deciso di fargli indossare quel giorno.

Da piccolo mi vestivano per fare le videocall su Zoom!

Vita e carriera di Frank Matano

Nato da madre americana, Frank Matano ha vissuto gli anni della sua infanzia e della sua adolescenza negli Stati Uniti, per poi tornare in Italia nel 2007, quando aveva 18 anni.

Diventa famoso prima su Youtube, pubblicando dei video di scherzi telefonici sul suo canale. La prima esperienza televisiva è con Le Iene, nel 2009.

Credit: frankmatano – Instagram

Nel 2013 è arrivato il suo debutto anche al cinema, recitando nel film “Fuga di cervelli” di e con Paolo Ruffini. Reciterà poi in molti altri film, tutti da classificare nel genere di commedia.

Oltre che in “Lol: chi ride è fuori“, il suo volto è apparso negli ultimi anni anche nel talent show “Italia’s Got Talent“, dove ricopre il ruolo di giudice.