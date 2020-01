David Bowie, la biografia a fumetti David Bowie, la biografia a fumetti promette di raccontare tutto quello che c'è da sapere sul famosissimo Duca Bianco

Esce la biografia di David Bowie a fumetti. Un modo per conoscere e far conoscere anche alle generazioni più giovani il Duca Bianco, un grandissimo cantante, ma anche artista e attore, che ci ha regalato performance davvero uniche. E che da quando è morto ci manca tantissimo.

Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams sarà pubblicato in Italia da Panini Comics, in contemporanea con l’opera a fumetti originale americana e in occasione del quarto anniversario dalla morte di David Bowie. Il Duca Bianco, infatti, è scomparso il 10 gennaio 2016.

La biografia a fumetti racconta tutta la vita di David Bowie, un artista visionario e anticonformista, che è riuscito ad ammaliare con le sue opere e la sua figura generazioni di ragazzi e non solo. Artista della musica, ma anche performer e persino attore, visto che sono numerosi i film, anche di successo, che vedono protagonista David Bowie.

L’artista dallo sguardo magnetico, per un problema alla vista di cui vi abbiamo recentemente parlato, il Duca Bianco è riuscito nel corso della sua carriera e della sua vita a scardinare moltissimi cardini del mondo artistico internazionale. E le sue canzoni ancora oggi sono delle hit inarrivabili per moltissimi altri artisti.

Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams è un libro illustrato a fumetti scritto da due grandi artisti americani, Michael e Laura Allred, per la sceneggiatura di Steve Horton.

La biografia a fumetti di David Bowie ne ripercorre tutta la storia: dagli inizi al grande successo internazionale, raccontando anche del suo alter ego, Ziggy Stardust. Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams lo potete già trovare in vendita nelle librerie, ma anche online, ad esempio su Amazon al costo di 35.95 euro nella versione inglese e di 20.40 euro nella versione in italiano pubblicata da Panini Comics.