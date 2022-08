Uomini e Donne, Davide Donadei sorpreso a cena con Roberta Di Padua: la reazione di Chiara Rabbi

Dopo la circolazione del gossip, l'ex corteggiatrice non ha tardato a far arrivare la sua reazione

Sembrava procede a gonfie vele la storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Qualche giorno fa, però, gli ex volti di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro relazione. In questi ultimi giorni l’ex tronista è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa per una cena fatta con un volto conosciuto del programma.

Davide Donadei paparazzato a cena con Roberta Di Padua. Gli scatti della coppia immortalata a cena insieme stanno facendo il giro del web ed hanno attirato la curiosità dei fan più fedeli del programma. In seguito al gossip in circolazione, non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex fidanzata di Davide Chiara Rabbi.

A lanciare il gossip della cena tra Davide Donadei e Roberta Di Padua è Deianira Marzano. Questo è quanto dichiarato dall’ influencer sui social riguardo questa storia:

Roberta Di Padua scriveva spesso a Davide nonostante sapesse che fosse fidanzato. Gli commentava le foto, gli scriveva durante la relazione con Chiara.

Davide Donadei a cena con Roberta Di Padua: la reazione di Chiara Rabbi

In seguito alla circolazione del gossip della cena tra Davide Donadei e Roberta Di Padua, non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex fidanzata dell’ex tronista, Chiara Rabbi. Queste sono state le parole della giovane:

Non ho intenzione di vedere nient’altro, non mi inviate proprio nulla per favore. Vi ringrazio per la solidarietà.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato ai suoi followers questo messaggio, pregandoli di non inviarle più foto del suo ex fidanzato.

Dopo la circolazione del gossip della cena insieme, Davide Donadei e Roberta Di Padua hanno preferito rimanere in silenzio ed hanno scelto di non lasciare alcun commento riguardo le voci in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo il gossip che sta interessando il popolo della rete.