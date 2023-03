Davide Donadei sulla scomparsa di Maurizio Costanzo: “Dovevano dirlo”

Qualche giorno fa Davide Donadei, è stato eliminato dal Grande Fratello Vip. Una volta tornato alla normalità, l’ex fino ha rilasciato un’intervista “Superguidatv” dove si è reso protagonista di una inaspettata rivelazione sulla morte di Maurizio Costanzo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Davide Donadei è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e popolari di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, precisamente lo scorso 24 febbraio, Maurizio Costanzo è venuto a mancare. Tuttavia si tratta di una notizia che non è mai stata comunicata all’inquilini del programma condotto da Alfonso Signorini.

Una questione che ha scatenato non poche polemiche da parte di Davide Donadei appena ne è venuto a conoscenza. Infatti, dopo aver abbandonato il celebre reality show, l’ex tronista ha confessato di non aver apprezzato questa decisione.

In occasione di un’intervista rilasciata a “Superguidatv”, l’ex fidanzato di Chiara Rabbi si è detto dispiaciuto. Queste sono state le sue parole:

La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto.

Davide Donadei racconta l’esperienza al GFVip

Sempre nel corso dell’intervista, Davide ha parlato anche in merito alla sua esperienza al programma condotto da Alfonso Signorini. Oltre alle difficoltà della convivenza, l’ex gieffino si è detto felice di aver affrontato questo reality show. Inoltre, ha dichiarato di essere pronto anche a partecipare in un altro programma televisivo, come per esempio L’Isola Dei Famosi.