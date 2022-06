Giulia De Lellis positiva al Coronavirus: “Le 24h peggiori della mia vita”

Senza alcuna ombra di dubbio Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e stimate all’interno del mondo del web. Dopo aver contratto il Coronavirus nel mese di febbraio di nuovo la 25enne è risultata positiva. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso una serie di stories sul suo profilo Instagram. Ecco quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Giulia De Lellis ha riferito a tutti i suoi follower di aver contratto nuovamente il Covid. Tuttavia, questa volta l’influencer è stata colpita da una forma molto aggressiva. Lasciandosi andare in un duro sfogo sul suo account social, ha dichiarato di aver trascorso le 24 ore peggiori della sua vita:

Credo di aver passato le ultime 24h peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio.

La nota influencer aveva contratto il Covid lo scorso gennaio. Una volta guarita, ha continuato ad avere problemi di salute. Tra questi ultimi il peggioramento dell’asma. Tuttavia, questa volta sembra che la situazione sia ancora peggiorata.

Infatti, dopo alcuni giorni in cui non si è mostrata sui social, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato una foto sulle sue Instagram Stories la quale ritraeva un piatto con alcune fette di pane condite con un po’ di olio. Queste sono le parole che possiamo leggere:

Tuttavia, sembra che attualmente le condizioni di salute della 25enne siano migliorate.

Giulia De Lellis ha contratto il Coronavirus per la prima volta lo scorso gennaio. I problemi di salute che ne sono derivati l’hanno costretta a recarsi in ospedale. La stessa influencer lo aveva rivelato sui social:

Sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma. Peggiorata post Covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po’ stanca.