Dayane Mello e la rivelazione su Rosalinda Cannavò: “Non è un’amica”

L'ex gieffina è tornata a parlare della sua ex amica lanciandole alcune frecciatine: ecco cosa ha dichiarato

In queste ultime ore il nome di Dayane Mello è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. L’ex gieffina, infatti, è tornata a far parlare di sé dopo alcune dichiarazioni rilasciate sull’ex amica Rosalinda Cannavò. Scopriamo insieme quali sono state le dichiarazioni della modella brasiliana nonché ex concorrente del GF Vip.

All’interno della casa più spiata d’Italia avevo creato un legame che sembrava essere indissolubile. A poco a poco, però, l’amicizia nata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è naufragata. Oggi la modella brasiliana è tornata a parlare della sua ex amica rilasciando a riguardo alcune dichiarazioni.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’, Dayane Mello si è esposta sull’amicizia che la legava a Rosalinda Cannavò. Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip a riguardo:

Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa.

La modella brasiliana, inoltre, ha voluto sottolineare il fatto che per lei Rosalinda Cannavò non sia un’amica. Dayane Mello, a riguardo, ha affermato:

Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è.

Dayane Mello e le parole su Andrea Zenga: ecco cosa ha dichiarato la modella

Nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’, Dayane Mello ha parlato anche del fidanzato di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga. Ricordiamo che i due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e da allora non si sono più lasciati. Sulla coppia la modella brasiliana si è espressa in questo modo: