GF Vip, Rosalinda Cannavò fa una confessione inaspettata: “Sono in difficoltà”

L'ex gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha confessato di essere in serie difficoltà

Senza ombra di dubbio Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste principali della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia d’amore con Andrea Zenga e l’amicizia che la legava a Dayane Mello hanno messo l’ex gieffina al centro del gossip per molto tempo. In questi ultimi giorni l’attrice è tornata a far parlare di sé per essersi lasciata andare ad una confessione inaspettata.

Sulla sua pagina Instagram Rosalinda Cannavò si è lasciata andare ad un duro e lungo sfogo in cui ha confessato ai suoi fan di essere in difficoltà. In particolar modo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ha dichiarato di essere sommersa dalle tasse.

Queste sono state le parole dell’ex gieffina a riguardo:

Oggi sono inc…..a nera, sì. Perché lo stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale. Eh sì! Benvenuto nel mondo della Partita Iva.

E, continuando, Rosalinda Cannavò ha scritto:

Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse. IVA, Inps, Irpef, e chi più ne ha più ne metta. E lo so che molti, oserei dire troppi di voi, mi capiscono perfettamente. Ho pagato e pago e spesso mi sono trovata in difficoltà, ma non ho nulla di cui vergognarmi. Chi si dovrebbe vergognare sapete chi è? Questo nostro Stato che permette un sistema fiscale scandaloso quasi strozzino, sì così li definisco.

Infine l’ex concorrente del GF Vip ha concluso il suo sfogo parlando del fisco. Queste sono state le sue parole:

Un fisco che riesce a toglierti oltre il 55% di ciò che incassi senza darti nulla in cambio. Un fisco che permette a milioni di scaltri di evadere continuamente e che lincia e bastona perciò coloro che hanno sempre pagato. Tra l’altro, prima di tacermi, trovo assurdo che servano consulenti perché pagare le tasse è complicatissimo. Chiudo qui questo discorso, scusate le sfogo.

Dopo le parole scritte sulla sua pagina social, sono stati molti coloro che hanno inviato all’attrice messaggi di conforto e vicinanza per le difficoltà che sta attraversando in questo periodo.