L’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP è ormai terminata, ma Dayane Mello continua a far parlare di sé. La modella brasiliana è in cerca del grande amore e potrebbe forse averlo ritrovato? Al momento i rumors sono insistenti tanto che è stata lei a rompere il silenzio.

A spettegolare sul flirt della modella sono stati diversi giornali e programmi televisivi. Il primo, Roberto Alessi a Ogni Mattina ha svelato che l’ex gieffina sarebbe ritornata a frequentare Mario Balotelli.

Proprio durante l’esperienza nella casa di Cinecittà, la modella si era riavvicinata a Mario Balotelli, ricordiamo che ha condiviso il reality con Enock, il fratello minorerei calciatore.

Tempo fa la modella aveva annunciato di essere vicina ad un uomo ma, aveva affermato, “se dico chi è scoppia il caos”. Sì, perché proprio in diretta tv il calciatore aveva fatto una battuta poco felice sul loro rapporto passato.

Ad oggi, Dayane Mello ha deciso di rompere il silenzio, ma rimane comunque con un piccolo mistero e sicuramente la frase lascia intendere qualcosa:

Non sono fidanzata. Sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh, rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita quindi perché dobbiamo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo in futuro.