Dayane Mello lancia la bomba su Natalia e Andrea, Tommaso Zorzi terrorizzato

Non è di certo passata inosservata la lettera di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta per Natale e sull’argomento in tanti hanno messo bocca. Prima tra tutte Dayane Mello che sembra aver sganciato una vera e propria bomba sulla coppia.

La modella brasiliana non risparmia nessuno e questa volta, il gesto di Natalia può essere costato davvero caro. A raccontare il tutto sono stati il trio ormai insuperabile formato da Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti.

I tre sono corsi in confessionale a parlare di questa cosa e le loro chiacchiere sono state davvero shoccanti. La curiosità è ai massimi livelli e tutti gli occhi ora sono rivolti su Dayane Mello. In confessionale Cecilia Capriotti ha spiegato:

Dayane ci ha svelato una bomba che non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo. Ha a che fare con la lettera di Natalia. Io ho risposto a Dayane Mello ‘che paura’ e Tommaso le ha detto ‘mi stai terrorizzando’. In pratica è una cosa accaduta fuori prima del GF. Se viene fuori ci fanno 20 puntate. Roba da pelle d’oca. Anche quelli del GF si sono impauriti di questa cosa. Noi le abbiamo detto di non dirle in casa, per ora l’ha detta solo a noi in confessionale. Cose pesanti, non posso proprio dirlo. Adesso lei lo sta dicendo anche a Giacomo, scoppia un macello. Non è un pensiero di Dayane, ma è una sua certezza.

Per suscitare una reazione del genere anche a Tommaso Zorzi è una cosa davvero grave. C’è chi pensa che la Paragoni possa aver tradito Zelletta prima del suo ingresso nella casa e ora si sia resa conto che non è più l’uomo per lei.

Ma la stessa influencer 24 enne ha spiegato che la gente si è fatta troppi film mentali. Quindi? Dov’è la verità? Quel che è certo è che la modella brasiliana ha commentato l’accaduto senza far riferimento alla famosa bomba in questo modo:

“Forse si è resa conto che non è l’uomo della sua vita. Adesso cosa fa? Prende i suoi 5 minuti di fama. Lei potrebbe già essere in una relazione con qualcuno da 3 mesi e fa questa storia per andare contro di lui. Magari farà credere di essere stata tradita. Potrebbe essere un mese che ha conosciuto qualcuno, forse di più, o che non è più innamorata“.