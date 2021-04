Dayane Mello, nuovo programma in vista per l’ex gieffina?

Novità in vista per l’ex gieffina Dayane Mello. Stando a voci di corridoio, la quarta classificata del Grande Fratello Vip si prepara a sbarcare in TV con un nuovo programma. Dopo anche l’annuncio di Tommaso Zorzi, che condurrà un nuovo format firmato Mediaset, sembra proprio che l’azienda abbia puntato molto sugli ex concorrenti del GF Vip.

Per il momento non si hanno informazioni dettagliate sul programma in cui la modella brasiliana farà parte. L’annuncio arriva da un account Twitter molto vicino alle reti Mediaset. Stando a quanto riportato da questo account, possiamo leggere:

Dayane Mello sbarca in TV. Reti Mediaset. Il programma è in fase di preparazione, periodo Maggio/Giugno. Sono diverse puntate, circa 2-3. La tematiche riguarderanno la società moderna e la fantasia; la modella brasiliana avrà un ruolo da prima donna

Non ci resta dunque che aspettare di avere informazioni più approfondite riguardo la nuova avventura della modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, per Tommaso Zorzi si sono aperte le porte del piccolo schermo. Infatti, in questi giorni possiamo vedere l’influencer come uno degli opinionisti dell’Isola dei Famosi accanto a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Ma è di questi giorni la notizia che Mediaset abbia puntato molto sul vincitore del GF Vip, tanto da essere stato scelto come conduttore di un nuovo format. Queste sono state le parole di Tommaso Zorzi riguardo le sue nuove esperienze televisive: