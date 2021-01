Dayane Mello spara a zero: “Tommaso Zorzi ha problemi mentali, gli autori lo assecondano”

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello è sempre appeso ad un filo: amore e odio costante. Questa volta, la bella modella brasiliana, non ha risparmiato parole toste per il coinquilino.

Il tutto è partito a casa della consueta festa del sabato sera, dove gli autori hanno permesso a Tommaso Zorzi di scegliere la sua playlist preferita. Questo piccolo gesto ha infastidito notevolmente la brasiliana.

Dayane Mello, trovatasi a lavare i piatti in compagnia di Samantha De Grenet ha sforato i suoi malumori con parole che hanno fatto infuriare il pubblico del web e i sostenitori di Tommaso.

La donna esordisce così: “Solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui”.

Invogliata a parlare dalle sue amiche ha poi contribuito a chiarire quello che pensa del coinquilino. Le sue parole però sono davvero pesanti e il web non fa altro che gridare alla squalifica:

“Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

La diretta di domani sera si avvicina e questa volta Alfonso Signorini non può non far notare alla sua beniamina la gravità delle frasi pronunciate. Che ci sarà un risvolto per questa vicenda? Ricordiamo che proprio la modella brasiliana è in pole position per la finale.