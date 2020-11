Finalmente Dayane Mello rivela cosa è successo con Bettarini dopo l’Isola dei Famosi. L’ormai ex concorrente è entrato nella casa del GfVip parlando della breve relazione avuta con Dayane Mello durante la loro avventura nel reality.

La ragazza ha immediatamente smentito tutto etichettando la loro storia come “una botta e via“. Ma se ricordate, a Verissimo aveva raccontato altro.

Fonte: Isola dei Famosi

Questa mattina intorno alle 5 la modella è ritornata sull’argomento e ne ha parlato con Maria Teresa Ruta e Rosalinda. Ha rivelato cosa sarebbe successo tra i due:

“Sapete perché sono inca**ate con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Senti Maria Teresa io ci vedo bene e lui aveva studiato tutto”.

E ancora:

“Su quel giornale c’erano foto personali che lui aveva sul telefono. Io non sono nata ieri e vedo bene cosa accade. Però lascio perdere anche se mi puzzava. Quella notte lui è venuto nella mia camera di nascosto, non poteva entrare nessuno. In quella notte l’abbiamo fatto, poi avevo l’aereo il giorno dopo”.

Una volta rientrata in Italia, spiega Dayane alle sue amiche, vede una sua foto in copertina del settimanale Chi.

“Apro e vedo le foto dei paparazzi e quelle personali che ci eravamo fatte in piscina. Mi sono sentita presa in giro.

Il tempo va avanti, lui lavorava ancora a L’Isola dei Famosi e ci mandavamo messaggi, io ero in Italia. Però un rapporto di letto solo in 3 mesi mica è un fidanzamento! Il 27 febbraio poi è successo un fattaccio”.

Dayane rivela che prima di partire come concorrente dell’Isola dei Famosi aveva “sco**mico, un giocatore di Basket. Era un amico con cui andavo anche a letto, ma non sempre. Era un giocatore americano, stava firmando con una squadra importante“.

“Il giorno del mio compleanno prende il tavolo in una discoteca, ci siamo baciati e tutto. Una ragazza fa un video, una storia e lo manda a Bettarini. Lui era nero, incavolatissimo mi diceva ‘perché tu, perché questo, quest’altro come ti permetti’. Io ho cercato di calmarlo tutta carina ‘dai su, ci sta, ok così…..’. Non è una cosa brutta avere sco*amici, mica voglio malattie che vado con tutti in discoteca. Mio corpo è prezioso, meglio avere un amico fidato che ci posso fare certe cose”.

Insomma, mentre lei da Silvia Toffanin a Verissimo professava amore per Bettarini, negli stessi giorni frequentava un giocatore di Basket. Che ne pensate?