Tommaso Zorzi, avete visto la sua giacca indossata a Capodanno? Quando scoprirete il prezzo, resterete senza parole

Tommaso Zorzi attuale concorrente del Grande Fratello Vip è stato per tutta questa edizione sotto i riflessioni. Simpatico, ironico, originale, Tommaso è un noto influencer che sta dimostrando a tutti quanti di avere un grande talento. Tommaso si è reso anche protagonista assoluto la sera di Capodanno, quando è andata in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Nel corso di questa puntata, Tommaso ha incantato tutti con il suo talento. Zorzi ha ballato, cantato ed ha anche recitato un oroscopo davvero speciale. Ma ciò che non è passato inosservato è stata la sua giacca. Nello specifico l’influencer ha indossato un blazer in paillette leopardato piuttosto appariscente. E voi, avete avuto modo di vedere la giacca di Tommaso Zorzi? Avete idea di quanto costi?

Le foto della giacca di Tommaso Zorzi la notte di Capodanno

La sera del 31 dicembre su Canale 5 è andata in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Per tutta la notte di Capodanno i concorrenti del reality hanno fatto compagnia a tutti i telespettatori con canti, balli, giochi e tanto spettacolo. A regalare tanti momenti divertenti è stato proprio lui, Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality.

Ad ogni modo, per questa serata speciale, l’influencer ha scelto un outfit piuttosto notevole e appariscente, ideale per la notte di Capodanno. A colpire tutti è stata in particolar modo la sua giacca leopardata. A svelarci qualche informazione sulla giacca di Tommaso è stato Manuel Di Gioia su Twitter. In questo video vedrete alcune immagini di Tommaso Zorzi e soprattutto della sua giacca.

Si tratta di un modello firmato Philipp Plein, il cui prezzo parte da 1990 euro. Tommaso poi sembra che nel corso della serata abbia cambiato outfit.

A catturare molto l’attenzione è stato anche l’outfit delle ragazze della casa, come quello di Giulia Salemi. E voi, avete avuto modo di vedere la giacca di Tommaso Zorzi?

