I commenti sotto la foto postata da Belen Rodriguez su Instagram hanno scatenato un vero e proprio dibattito: “Cosa hai fatto alle labbra?” anche se da una parte Laura Chiatti ha commentato positivamente:“Mamma mia quanto puoi essere bella?” altri invece non hanno apprezzato la foto della showgirl.

Critiche a Belen Rodriguez su Instagram

Belen Rodriguez torna al centro della polemica. È risaputo che, su internet, i fans sono sempre pronti a sindacare anche i personaggi più amati e la showgirl argentina non è esonerata da questo tipo di attacchi. In particolare, i commenti dei followers hanno preso di mira le sue labbra, giudicate troppo gonfie e storte.

Forse la showgirl è ricorsa nuovamente al chirurgo plastico? Su Instagram c’è chi la invita a “denunciare il chirurgo” e chi addirittura le giudica “storte” quasi “deturpate”. Qualcun altro invece commenta: “Sei così bella ma perché storpiarsi le labbra? Non capisco!” Il viso sfigurato dalla chirurgia non è piaciuto a molti, anche se l’apprensione dei fan rischia in qualche caso di tramutarsi in offese. Speriamo che Belen non si faccia buttare giù da questi commenti negativi. Al momento è certo che non ha risposto a nessun giudizio forse la modella sarà abituata alle critiche.

La carriera televisiva di Belen

Belen Rodriguez è una modella, attrice, showgirl e conduttrice televisiva argentina, famosa anche in Italia grazie alla sua partecipazione al reality-show “L’Isola dei Famosi”, che l’ha resa nota in tutto il paese. Attualmente conduce il talent-show del sabato sera di canale 5 “Tu sì qui vales”.

Molto nota anche per la sua tormentata storia d’amore con il ballerino Stefano De Martino, con cui si è separata e da cui ha avuto il suo primogenito Santìago. Ora è fidanzata con Antonio Spinalbese, anche se da giorni si vocifera che ci sia una crisi di coppia che potrebbe averli condotti alla separazione: nonostante abbiano da poco avuto Luna Marì.

Leggi anche: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi: la conferma nei loro Instagram