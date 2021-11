Delia Duran ha rotto il silenzio su Instagram dopo che il suo matrimonio è stato di nuovo messo in dubbio

Le polemiche sul presunto o meno matrimonio di Alex Belli e Delia Duran non cessano. I due, infatti, non sarebbero legalmente sposati e questo non è andato giù al pubblico che credeva che i due, oltre le promesse, si siano scambiati davvero anche le fedi nuziali.

A ribadire la situazione è stata Adriana Volpe, la donna durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha detto ad Alex Belli che il loro non è un vero e proprio matrimonio, più precisamente ha spiegato:

Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio.

Queste parole non sono andate giù all’attore che ha perso di nuovo il controllo nella notte e ha chiesto chiaramente di parlare con l’opinionista per mettere in chiaro alcune cose. Ora, a sbottare sui social è stata anche Delia Duran.

La modella argentina ha pubblicato una breve storia con una didascalia che chiarisce una vola per tutte il suo amore per Alex Belli.

Sono molto dispiaciuta che alcuni siano arrivati a mettere in dubbio la verità del mio matrimonio per me una promessa d’amore va oltre a qualsiasi aspetto burocratico. Sono veramente dispiaciuta anche solo nel doverlo ribadire.

Vedremo di nuovo la donna in prima serata? Tutto fa pensare di sì e ci sono molti indizi che la vedrebbero come futura concorrente nella casa!