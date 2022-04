Delia Duran si mostra sui social con un inedito caschetto ma ai fan non sfugge un particolare sotto le ascelle: scoppiano le polemiche

In occasione di un servizio fotografico per Le Iene, Delia Duran si è mostrata con un inedito caschetto, ecco l'incredibile somiglianza con Belen

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Delia Duran che ha lasciato il mondo del web senza parole. In occasione di un servizio fotografico realizzato per Le Iene Show, la celebre showgirl si è mostrata sui social con un look completamente diverso. Impossibile non notare la somiglianza con Belen Rodriguez.

Senza alcuna ombra di dubbio, Delia Duran è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati all’interno del mondo dello spettacolo. Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip, la showgirl è spesso ospite di Ilary Blasi nello studio dell’Isola Dei Famosi.

A rendere la moglie di Alex Belli protagonista di un gossip è stata una foto spuntata sui social. Nell’immagine in questione Delia Duran è apparsa con le curve in vista e uno stile completamente diverso dal solito. In occasione di un servizio fotografico realizzato per Le Iene Show, la modella ha indossato un completino intimo firmato Calvin Klein.

La donna si è mostrata con dei peli sotto le ascelle applicati appositamente per il servizio mandato in onda dalle Iene in riferimento alle donne che non si depilano. Queste sono le parole che si possono leggere nella didascalia:

Freedom. Gesto di libertà assoluta, contro i preconcetti d’immagine che ci impone la società.

Tuttavia, un dettaglio non è di certo passato al web. Si tratta dell’inedito caschetto scuro, anche se è solo una parrucca. Nell’arco di pochissime ore, il post della moglie di Alex Belli ha ottenuto un boom di like. Per tanto, numerosi sono stati i commenti dei fan.

Delia Duran: la somiglianza con Belen Rodriguez

Alcuni l’hanno accusata di ipocrisia in quanto lei stessa si omologa ad un modello di bellezza ben preciso, mentre altri hanno apprezzato il suo gesto. Tuttavia, la maggior parte dei suoi followers non ha potuto non notare l’incredibile somiglianza con Belen Rodriguez. Questo è il commento di un utente: