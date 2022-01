Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Demi Lovato che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Dopo aver trascorso un brutto periodo che ha segnato in modo significativo la sua vita, la celebre cantante ha deciso di cambiare look e si è fatta tatuare un ragno sulla testa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Demi Lovato non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la cantante americana si è resa protagonista di un gossip per essersi mostrata sui social con un nuovo look. In occasione della sua rinascita, la ragazza è apparsa a tutti i suoi fan con capelli rasati e un ragno gigante sulla sua testa.

Nell’anno 2018. Demi Lovato ha rischiato di morire a causa di un’overdose causata da abuso di droghe, in particolare metanfetamina ed eroina. Tuttavia a seguito dell’esperienza più brutta della sua vita il celebre talento ha annunciato la sua rinascita.

Infatti è stata lei stessa sui social a mostrarsi a tutti i suoi fan con un aspetto leggermente diverso dal solito. Attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram la cantante ha sfoggiato i capelli rasati e un grande ragno sulla testa, un dettaglio che di certo non poteva passare in osservato a tutti i suoi fan.

Demi Lovato dedica il ragno a sua nonna

Tuttavia, la cantante non a caso ha deciso di recarsi dal suo tatuatore di fiducia, Dr Woo. Senza alcuna ombra di dubbio, dietro al ragno si nasconde un significato ben preciso. D’altronde a soddisfare i più curiosi ci ha pensato la stessa Demi.

Infatti, la star ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui ha spiegato di essersi fatta tatuare il ragno in onore di sua nonna. Queste sono state le sue parole:

È stata Nonna Spider a insegnarci molte cose. Ci ha insegnato la ceramica e la tessitura. Ci ha insegnato del fuoco, della luce e del buio. Ci ha insegnato che siamo tutti collegati nella rete. Ognuno di noi ha il suo posto nel mondo.