A pochissimi giorni dall’uscita della prima parte dell’ultima stagione di La Casa di Carta, pare essere certa una lieta notizia che coinvolge due membri del cast della fortunatissima serie tv targata Netflix. Jaime Lorente, che nella serie interpreta Denver, aspetta il suo primo bebè. A confermare la notizia ci ha pensato il tabloid spagnolo “Hola“.

Credit: jaimelorentelo – Instagram

Cicogna in arrivo sul set de La Casa di Carta? In realtà, ancora nessuno dei diretti interessati ha confermato nulla. Ma la testata giornalistica iberica “Hola” pare essere certa di questa novità che presto arriverà per uno degli attori più amati dell’intera produzione.

Ad aspettare un bimbo, anzi, una bimba, sarebbe Jaime Lorente. Colui che ormai milioni e milioni di fan di tutto il mondo riconoscono con il soprannome di Denver.

La madre della bimba, sempre stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale spagnolo, dovrebbe essere una delle costumiste della serie tv targata Netflix, con cui Jaime avrebbe una storia che dura almeno da inizio di quest’anno.

Si pensa che la bimba dovrebbe nascere il prossimo novembre e che si chiamerà Amaia. La piccola potrà quindi gustarsi, insieme alla sua mamma ed al suo papà, le attesissime ultime 5 puntate della serie tv, la cui uscita sulla piattaforma streaming è attesa per il prossimo 3 dicembre.

Jaime Lorente e la storia turbolenta con Maria Pedraza

Credit: jaimelorentelo – Instagram

Quella con questa misteriosa costumista, non è la prima storia d’amore che Jaime Lorente vive all’interno dei set in cui ha recitato.

L’attore era infatti entrato su tutti i giornali di gossip per la sua chiacchierata relazione con Maria Pedraza. I due si erano conosciuti sul set di Elite, altra fortunata serie di Netflix, per poi condividere anche quello di La Casa di Carta.

Credit: jaimelorentelo – Instagram

Jaime e Maria erano anche stati avvistati insieme a Formentera a luglio del 2020, ma qualche mese dopo, la loro storia era finita. E si suppone anche in maniere abbastanza brusca, visto che entrambi hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social network.

Si attendono ora conferme da parte di Jaime su quest’altra grossa novità che presto arriverà nella sua vita. Tutti i fan attendono con ansia novità a riguardo sul proprio beniamino.