Rio de La Casa di Carta in lacrime su Instagram: “Sono bastati 6 giorni per distruggermi. Non voglio più parlare né mangiare”

Ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo con la sua interpretazione di Rio, nella acclamata serie Tv spagnola, La Casa di Carta. Forse proprio per questo motivo, i milioni di follower che seguono Miguel Herràn su Instagram, si sono preoccupati nel vedere l’ultimo post pubblicato dall’attore sul suo account.

Credit immagine: miguel.g.herran – Instagram

La sua grande emotività è rimasta colpita fortemente fin dall’inizio di questa pandemia che sta coinvolgendo tutto il mondo. Oggi, che addirittura è risultato positivo al Covid-19, Miguel Herràn non si nasconde e mostra tutte le sue fragilità nell’affrontare questo periodo.

Tutto era iniziato circa una settimana fa, come ha scritto l’attore. Nel momento in cui è entrato in contatto con una persona poi risultata positiva. Da quel momento il giovane interprete è stato costretto a mettersi in isolamento. Fattore che gli è pesato e non poco, come ha scritto lui stesso.

Credit video: la casa de papel – YouTube

Sono bastati 6 giorni per distruggermi. Non voglio più parlare né mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo e questo mi ha distrutto. Sono deluso da me stesso. Voglio essere una persona migliore.

Credit immagine: miguel.g.herran – Instagram

Con queste parole ‘Rio’ de La Casa di Carta apre il suo pensiero che accompagna una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Tre foto che lo ritraggono prima sorridere, poi in lacrime. Nel primo scatto Miguèl è sorridente e scrive:

Il primo giorno ho ricevuto la notizia che dovevo restare a casa. Triste, ma felice. Padroneggiavo le emozioni.

Credit immagine: miguel.g.herran – Instagram

Le altre due foto, in lacrime:

Giorno 6. Non sono in grado di controllare nulla.

L’apprensione dei fan di Miguel Herràn e le sue rassicurazioni

Vedendolo così provato, i milioni di fan del compagno di Berlino, Tokyo e del Professore, non hanno potuto far altro che preoccuparsi. Anche alcuni dei compagni di set hanno commentato e mostrato la loro vicinanza al loro collega ed amico.

Lui, però, per fortuna ha già rassicurato tutti, scrivendo: