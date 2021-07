Deva Cassel e Monica Bellucci posano insieme per la copertina di Vogue Italia: il dettaglio che non è passato inosservato

Per la prima volta insieme sulla copertina di ‘Vogue Italia’. Stiamo parlando di Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel, avuta dall’ex marito Vincent Cassel. Le due donne sono apparse con un look total black e con lo stesso abito. Ciò ha senza dubbio contribuito a rendere ancora più evidente la somiglianza tra mamma e figlia.

Deva Cassel è la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Già da tempo questa bellissima ragazza spopola nel mondo della moda. Di recente la figlia di una delle attrici più amate ha posato insieme a mamma Monica per la copertina di ‘Vogue Italia’. É la prima volta che mamma e figlia posano insieme.

Dunque la diva e sua figlia Deva sono le protagoniste della copertina di ‘Vogue Italia’ del mese di luglio. Mamma e figlia hanno anche rilasciato un’intervista al giornale in cui hanno parlato del profondo rapporto che le lega. Nella copertina, però, un dettaglio importante non è passato inosservato.

Forse non tutti hanno notato che nello scatto in questione Monica Bellucci è stata tagliata, quasi a farsi da parte. Il perché di questa scelta lo ha svelato proprio la grande diva. L’attrice, infatti, in questo modo ha voluto che i riflettori cadessero totalmente su sua figlia Deva.

L’ideatore della copertina di ‘Vogue Italia’ del mese di luglio è Paolo Roversi che ha immortalato mamma e figlia a mezzo busto. Per entrambe è stato scelto un look total black. Inoltre, Monica e Deva sono apparse sulla copertina del noto giornale indossando lo stesso abito. Ciò ha contribuito ad esaltare la loro eleganza e sensualità ma anche la loro impressionante somiglianza.

Gli abiti in questione portano la firma di Dolce e Gabbana. L’unico dettaglio per cui si differenziano la grande attrice e sua figlia Deva Cassel è l’acconciatura. Infatti, mentre Monica Bellucci ha optato per un raccolto con dei ciuffi che le cadono sul viso, Deva ha optato per una treccia al lato spettinata.