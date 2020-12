L’addio di Diego Maradona ha creato un vuoto immane in tutti gli amanti dello sport più seguito e amato in Italia. Le gesta dell’ex campione argentino resteranno per sempre scolpite nella mente e nei cuori di ogni appassionato. Ora però al dolore sono seguite le discussioni e le polemiche riguardo alla sua eredità.

Diego Maradona: un patrimonio da 75 milioni di dollari

A pochi giorni di distanza dalla scomparsa del Pibe de Oro, l’attenzione mediatica si è focalizzata sul patrimonio che avrebbe lasciato ai figli. Tra auto di lusso, case, investimenti, un anello (e c’è chi addirittura dice un carrarmato), le fortune del sudamericano ammonterebbe circa a 75 milioni di dollari.

Gli aventi diritto

A beneficiarne sarebbero i cinque figli riconosciuti: Giannina Dinorah e Dalma Nerea, nate dal matrimonio con Claudia Villafane, Diego Junior, frutto della fugace relazione con Cristiana Sinagra, Jana, avuto da un rapporto con Valeria Sabalain, e Dieguito Fernando, l’ultimo genito, nato dalla love story con Veronica Ojeda.

In un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, Diego Jr ha parlato del rapporto che aveva col padre, della enorme sofferenza provata ed espresso la sua posizione sulla tanto chiacchierata eredità.

Mai pensato al peggio

Sta male, ha problemi a dormire il figlio di Diego Maradona. Che aggiunge di aver dimenticato cosa significhi concedersi una pausa. Chiude gli occhi e la sua testa non si disconnette. Prova a isolarsi e talvolta cerca di guardare un po’ di tv. Non poter raggiungere l’Argentina per la cerimonia funebre del papà è stato l’aspetto più doloroso, ha confessato. Non ha mai pensato al peggio.

Diego Maradona Junior: il miglior rimedio

Tutti erano al corrente delle sue condizioni, ma hanno continuamente tentato di sollevarlo. Sulla spartizione del patrimonio, Diego Jr. ha risposto di voler avere la libertà di scegliere come piangere la perdita. E crede che silenzio e poche parole siano l’attuale miglior rimedio.