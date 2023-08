Diletta Leotta è diventata mamma, è nata Aria: l’annuncio

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori della piccola Aria. La primogenita della conduttrice e del calciatore è nata nella giornata di mercoledì 16 agosto alle ore 08:47 presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Diletta con un post condiviso sulla sua pagina Instagram.

Nella giornata di mercoledì 16 agosto Diletta Leotta ha festeggiato il suo 32esimo compleanno nel migliore dei modi. La conduttrice ha infatti dato alla luce sua primogenita Aria, nata alle ore 08:47 presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Una gioia immensa che mamma e papà che non vedevano l’ora di conoscere la loro primogenita.

Come già anticipato, ad annunciare la nascita di Aria è stata la stessa Diletta Leotta con un post condiviso sulla sua pagina Instagram. La conduttrice ha postato un’immagine che la ritrae insieme al compagno Loris Karius e alla piccolina, alla quale ha dedicato un commovente messaggio. Queste sono state le sue parole:

Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere.

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori di Aria: la scelta del nome

Poco prima della nascita della piccola Aria, Diletta Leotta ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato che avrebbe scelto il nome di sua figlia solamente dopo averla guardata negli occhi. Queste sono state le parole rilasciate al giornale ‘Gazzetta dello Sport”:

Il nome? Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così, di seguire l’istinto.

Sono molti coloro che in queste ultime ore hanno inviato messaggi di auguri a Diletta Leotta e a Loris Karius per la nascita della piccola Aria. I primi scatti della conduttrice e del calciatore che tengono in braccio la piccola Aria stanno facendo il giro del web ed hanno commosso tutti.