Come moltissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Diletta Leotta ha deciso di festeggiare Halloween con stile. Il volto noto di DAZN, per la notte più spaventosa dell’anno, ha scelto un outfit che ha fatto impazzire il popolo del web. La giornalista sportiva, infatti, ha messo in risalto le sue fantastiche curve trasformandosi per una notte in Maleficient.

Per la notte più spaventosa dell’anno Diletta Leotta ha deciso di essere Maleficient. Gli scatti condivisi sulla sua pagina Instagram hanno fatto impazzire i suoi moltissimi followers. Senza ombra di dubbio, l’abito che la regina di DAZN ha deciso di indossare per l’occasione ha richiamato l’attenzione di tutto il popolo del web.

Vestito lungo nero con uno spacco vertiginoso, punte svettanti e collare. Questo è il look che Diletta Leotta ha deciso di sfoggiare nella notte di Halloween e che ha lasciato senza parole i suoi milioni di followers. Lo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram ha fatto fare alla regina di DAZN il pieno di like e complimenti.

Ad accompagnare l’immagine in questione una brevissima didascalia:

Happy Halloween.

Questo è ciò che ha scritto la Leotta alla serie di scatti che hanno mostrato l’outfit scelto per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno.

Tra i tanti commenti ricevuti non sono mancati quelli di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra i tanti, l’attrice Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, ha commentare l’incredibile look di Diletta Leotta con una serie di emoj in fiamme.

Flavia Pennetta, ex tennista italiana, ha rivolto alla giornalista sportiva queste parole:

Mamma maooooooooo.

Ai commenti scritti da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sono alternati quelli della gente comune. Molti, infatti, sono stati coloro che hanno riempito di complimenti la regina di DAZN per il fantastico look che la giornalista sportiva ha scelto per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno.