Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Diletta Leotta che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. Stando ad alcune indiscrezioni che sui social si fanno sempre più insistente, la giornalista avrebbe fatto una dichiarazione shock su Can Yaman. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Diletta Leotta e Can yaman di nuovo al centro del gossip. Dopo aver messo un punto definitivo alla loro storia d’amore, la conduttrice torna a parlare del suo ex fidanzato. Il celebre volto di Dazn ha svelato un incredibile retroscena sull’attore turco che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Ecco i dettagli della vicenda.

Per qualche mese Diletta Leotta e Can Yaman sono stati una delle coppie più amate nel mondo del web. Inizialmente la frequentazione tra i due è durata per circa due mesi fino a quando entrambi non hanno deciso di ufficializzare la loro unione.

La loro storia d’amore proseguiva a gonfie vele, infatti nei mesi successivi entrambi avevano conosciuto le rispettive famiglie. Ad un certo punto sui social sono iniziati a circolare numerosi rumors che facevano ipotizzare addirittura ad una matrimonio ma la notizia è stata subito smentita.

Attualmente la relazione tra la giornalista e l’attore turco sembra aver preso un duro colpo e così è iniziata la crisi. Se prima i due erano follemente innamorati l’uno dell’altro, adesso quell’intesa che dava forza alla loro storia d’amore sembra essere svanita del tutto. Tuttavia di recente il volto di Dazn ha deciso di portare alla luce uno dei motivi della loro rottura:

Era eccessivo e gli piaceva.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Diletta Leotta, Can Yaman avrebbe assunto un atteggiamento poco tollerabile nei confronti di quest’ultima. Dunque abbiamo compreso che al celebre attore turco gli piace divertirsi ma in un modo eccessivo. Queste le parole della conduttrice: