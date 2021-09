Ospite nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Diletta Leotta si è messa a nudo raccontando la sua vita. Durante l’intervista rilasciata alla nota conduttrice, la conduttrice di Sky non ha potuto fare a meno di confessare alcuni aspetti del suo privato riguardanti il ricorso alla chirurgia.

Diletta Leotta è stata ospite di Verissimo, il programma campione di ascolti che quest’anno entrerà nelle case degli italiani con un doppio appuntamento. La conduttrice Sky si è messa a nudo raccontando non solo la storia d’amore vissuta con Can Yaman ma rivelando anche alcuni aspetti riguardo il ricorso alla chirurgia plastica.

Alla domanda della conduttrice se avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica, Diletta Leotta ha risposto con queste parole:

E ancora, la conduttrice Sky ha affermato:

Leggo commenti negativi in cui si dice che io sia falsa, di plastica ma se decidi di modificare una parte del tuo corpo, non significa che modifichi la tua moralità, la tua semplicità. Se decido di modificare una parte di me, non significa che sono finta, falsa, senza moralità.