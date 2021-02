Diletta Leotta non si nasconde più e posta la prima foto con Can Yaman: la dedica fa sognare

È stato il gossip più chiacchierato delle ultime settimane e finalmente la nuova coppia ha deciso di uscire allo scoperto. Stiamo parlando di Can Yaman e Diletta Leotta che, dopo un lungo gossip che ha occupato pagine e pagine di giornali, non si nascondono più. Ecco le prime foto insieme.

Finalmente sembra essere arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. Tra Can Yaman e Diletta Leotta è sbocciato l’amore. A quanto pare i due hanno voluto mettere fine ad ogni chiacchiericcio e hanno deciso di uscire allo scoperto.

Era stato proprio il divo di Daydreamer-Le ali del sogno a pubblicare qualche giorno fa una foto che lo ritrae assieme alla conduttrice di DAZN presso un poligono di tiro. Ed oggi, arriva la conferma anche da parte di Diletta Leotta che ha postato sulla sua pagina Instagram una foto insieme all’attore turco.

Stando alla foto pubblicata da Diletta Leotta, dopo il poligono pare che i due si siano concessi una giornata di relax al maneggio. Ed è proprio in questa occasione Diletta Leotta ha voluto mostrare il suo nuovo amore a tutti i suoi followers. Dunque non ci sarebbero più dubbi, tra Can Yaman e Diletta Leotta è sbocciato l’amore.

Non si danno pace le fan di Daydreamer che in queste ore sono costrette ad osservare sui social la relazione dell’attore turco Can Yaman con la conduttrice sportiva più famosa d’Italia Diletta Leotta. Dopo numerosi avvistamenti e gossip a riguardo, sembra proprio che i due abbiano voluto mettere fine ad ogni chiacchiericcio.

Dunque anche se i due non hanno ufficializzato a parole la relazione, le foto parlano chiaro. Gli atteggiamenti romantici che assumono negli scatti da loro postati dimostrano senza dubbio che tra i due c’è più di una semplice amicizia. E la relazione con la giornalista è costata a Can Yaman non poche critiche da parte delle sue fan.